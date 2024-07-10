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09:21, 10 июля 2024Силовые структуры

Суд отказал адвокатам «крабового короля» в возвращении второго дела прокурору

Во Владивостоке суд отказался возвращать прокурору второе дело Кана

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фрунзенский районный суд Владивостока отказал адвокатам в удовлетворении ходатайства о возвращении прокурору второго уголовного дела «крабового короля» Олега Кана, обвиняемого в создании преступного сообщества, контрабанде и уклонении от налогов. Об этом РИА Новости сообщила руководитель объединенной пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева.

По версии следствия, сахалинский рыбопромышленник с сообщниками с 2014 по 2019 год занимался контрабандными поставками крабов за границу. Кан, под данным следствия, вывез из страны свыше трех тысяч тонн деликатеса стоимостью 2,6 миллиарда рублей.

26 апреля он был заочно приговорен к 17 годам строгого режима за организацию расправы над российским бизнесменом Валерием Пхиденко в 2010 году. Также суд взыскал в пользу пяти потерпевших сумму морального вреда в размере трех миллионов рублей.

Также «крабовый король» был в числе рыбопромышленников, с которых Генпрокуратура взыскала 17,4 миллиарда рублей. Кан находится за границей, он объявлен в международный розыск.

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      Любовь Ширижик
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