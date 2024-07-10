Светящийся шар в небе заметили жители нескольких регионов России

Жители нескольких регионов России заметили в небе необычный светящийся шар

Жители нескольких российских регионов заметили в небе необычный светящийся объект. Об этом сообщает информационный телеканал «МИР 24».

Отмечается, что ранее в среду, 10 июля, в социальных сетях появилось множество сообщений о необычном объекте в небе. Россияне писали, что видели светящийся шар, вокруг которого сиял ареол. Обеспокоенные граждане делились видеозаписями и фотографиями увиденного.

При этом объект смогли запечатлеть сразу в нескольких регионах России. В частности, его видели жители Белгородской, Ростовской, Воронежской, Курской и Тульской областей.

Интернет-пользователи выдвигали разные версии происхождения светящегося объекта, вплоть до самых невероятных. Однако, как выяснилось, загадочным шаром оказалась тяжелая европейская ракета-носитель «Ариан 6». Ее запуск производился с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Ранее сообщалось, что жители Ямного в Рамонском районе Воронежской области заметили в небе над регионом облака в форме неопознанного летающего объекта (НЛО). «Космические тарелки», которые удивили россиян, оказались лентикулярными, или линзовидными, облаками.