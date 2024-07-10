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21:00, 10 июля 2024Моя страна

У россиян на даче поселился редкий бурый ушан

«АиФ»: россияне нашли на даче под Тверью краснокнижный вид летучей мыши

Фото: Wikimedia

В Тверской области на дачном участке поселилась редкая летучая мышь бурый ушан. Об этом сообщают «Аргументы и факты» («АиФ») со ссылкой на группу во «ВКонтакте».

Согласно информации источника, несколько россиян находились на даче под Тверью и услышали пронзительный писк на участке. Оказалось, что это взрослая особь летучей мыши.

Как объяснила кандидат биологических наук и доцент ТвГУ Алла Емельянова, туристам удалось обнаружить редкий вид, занесенный в Красную книгу.

В статье уточняется, что исчезновение бурого ушана происходит из-за санитарных вырубок леса. «В центральной части России ушаны обитают в дуплах старых деревьев, пещерах, а также в деревянных и каменных строениях», — пояснили эксперты.

Ранее старший инспектор управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области Сергей Черкашин выпустил на волю редкого зверя. Речь шла о перевязке из семейства куньих, которую можно легко спутать с хорьком. По словам Черкашина, животное заглянуло в магазин «Магнит» в Старом Осколе.

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      Марк Успенский
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