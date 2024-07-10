В Кремле высказались об отказах россиян ехать на Олимпиаду-2024

Песков: решение об участии в Олимпиаде каждый спортсмен принимает самостоятельно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об отказах отечественных спортсменов ехать на Олимпийские игры-2024. Его слова приводит РИА Новости.

Песков заявил, что решение об участии в Олимпиаде каждый спортсмен принимает самостоятельно. «Что касается тех, кто имел возможность и не поехал, то в каждой федерации есть свои обстоятельства, свои договоренности, свои коллективные мнения, свои коллективные решения, и к этому нужно относиться с уважением», — добавил представитель Кремля.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Участие в турнире подтвердили отдельные представители тенниса, велогонок, прыжков на батуте, гребли на байдарках, каноэ и плавания.

Часть российских спортсменов отказались от участия в Играх, несмотря на получение приглашений от Международного олимпийского комитета. Такое решение приняли борцы и дзюдоисты.