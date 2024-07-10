Британский аналитик Меркурис: 47-я бригада ВСУ отступает из-за натиска России

Элитная 47-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Магура» замечена в несанкционированном отступлении с позиций из-за натиска российских войск. Об этом на своем YouTube-канале рассказал британский аналитик Александр Меркурис.

«Сейчас мы начинаем получать сообщения о том, что 47-я механизированная бригада не только начинает терять позиции, это происходит уже давно, но и что ее солдаты начинают несанкционированные отступления», — сказал эксперт, добавив, что большинство бойцов бригады измотаны и деморализованы.

«И это только одно подразделение», — заключил он.

Ранее Меркурис сообщил, что бойцы украинской бригады «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) расправятся с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае начала мирных переговоров с Россией.