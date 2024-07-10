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13:00, 10 июля 2024Бывший СССР

Возможную отставку премьера Украины объяснили проблемами с западными партнерами

«УП»: возможная отставка премьера Шмыгаля связана с проблемами с Западом
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Возможная отставка премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля может быть связана с проблемами с западными партнерами, передает «Украинская правда» («УП»).

«Есть еще один контекст, в котором стоит рассматривать возможную отставку Шмыгаля. Речь о накале отношений украинской властной верхушки и западных партнеров, которые "постоянно что-то хотят и требуют"», — пишет издание.

Отмечается, что под руководством Шмыгаля были приняты меморандумы с Международным валютным фондом и другими международными организациями, которые обязывают Украину провести реформы относительно функционирования наблюдательных советов госпредприятий, антикоррупционных органов, которые не устраивают президента страны Владимира Зеленского.

Шмыгаля, как отмечает анонимный член команды Зеленского изданию, могут уволить, чтобы заново провести переговоры со странами Запада и Белым домом по этим требованиям.

Ранее стало известно, что Зеленский намерен уволить Шмыгаля, так как он не выдвигает инициатив по управлению государством. Отмечается, что в 2022 году в узком кругу президента прозвучала претензия к Шмыгалю. Говорилось о неспособности премьера предлагать прорывные идеи, которые бы трансформировали страну.

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      Валентин Карант
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