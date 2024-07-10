Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:28, 10 июля 2024Забота о себе

Врач предупредил о варикозе из-за распространенной летней привычки

Врач Брэтби: неподходящий выбор одежды в жару вредит здоровью вен

Фото: Apostolos Vamvouras / Unsplash

Распространенная летняя привычка может стать причиной появления варикозного расширения вен или ухудшения симптомов этого заболевания. Об этом предупредил врач-консультант по интервенционной радиологии Марк Брэтби в беседе с Daily Mirror.

Брэтби пояснил, что варикоз возникает, когда небольшие клапаны внутри вен перестают работать должным образом. Из-за этого кровь течет в обратном направлении, собирается в вене и в конечном итоге вызывает отек. По словам специалиста, этот процесс может усугубиться из-за длительного пребывания на улице в жару или из-за привычки носить неподходящую одежду летом. «Выбор легкой и дышащей одежды творит чудеса для поддержания низкой температуры тела», — считает врач.

Брэтби также предупредил, что обезвоживание — это еще один фактор, который вредит здоровью вен. По его словам, ежедневно надо выпивать восемь стаканов воды, а в жаркие дни еще больше. Кроме того, он призвал отказаться в летние месяцы от соленой пищи. Врач пояснил, что она провоцирует отеки, которые ухудшают состояние людей с варикозным расширением вен.

Материалы по теме:
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Ранее диетолог Ирина Писарева назвала способы избежать пищевого отравления в жару. По ее мнению, летом важно тщательно следить за гигиеной и внимательно выбирать продукты питания.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Страны НАТО отправили Киеву истребители F-16. Они появятся в небе над Украиной уже этим летом

      Девушки стали массово переодевать своих парней. Мужчины стали выглядеть лучше, но почему это не так хорошо, как кажется?

      В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

      Президент Чехии заявил о необратимости вступления Украины в НАТО

      Полиция начала проверку по факту нападения мужчины на девушку из-за прически

      Экс депутата Рады объявили в розыск в России

      В США заявили о сомнениях Зеленского о вступлении Украины в НАТО

      Названы самые живописные водопады в России

      В США признали успехи России в зоне спецоперации

      Светящийся шар в небе заметили жители нескольких регионов России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше