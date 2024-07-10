Врач предупредил о варикозе из-за распространенной летней привычки

Врач Брэтби: неподходящий выбор одежды в жару вредит здоровью вен

Распространенная летняя привычка может стать причиной появления варикозного расширения вен или ухудшения симптомов этого заболевания. Об этом предупредил врач-консультант по интервенционной радиологии Марк Брэтби в беседе с Daily Mirror.

Брэтби пояснил, что варикоз возникает, когда небольшие клапаны внутри вен перестают работать должным образом. Из-за этого кровь течет в обратном направлении, собирается в вене и в конечном итоге вызывает отек. По словам специалиста, этот процесс может усугубиться из-за длительного пребывания на улице в жару или из-за привычки носить неподходящую одежду летом. «Выбор легкой и дышащей одежды творит чудеса для поддержания низкой температуры тела», — считает врач.

Брэтби также предупредил, что обезвоживание — это еще один фактор, который вредит здоровью вен. По его словам, ежедневно надо выпивать восемь стаканов воды, а в жаркие дни еще больше. Кроме того, он призвал отказаться в летние месяцы от соленой пищи. Врач пояснил, что она провоцирует отеки, которые ухудшают состояние людей с варикозным расширением вен.

Ранее диетолог Ирина Писарева назвала способы избежать пищевого отравления в жару. По ее мнению, летом важно тщательно следить за гигиеной и внимательно выбирать продукты питания.