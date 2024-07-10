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10:38, 10 июля 2024Мир

Захарова призвала уехавших из России не беспокоиться

Захарова: уехавшим из России стоит переключить внимание на новые отечества

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Уехавшим из России знаменитостям стоит переключить внимание на новые страны их пребывания вместо России. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Хочется сказать: да вы не беспокойтесь, ну отъехали, мы как-нибудь сами, спасибо большое! Переключитесь на свои новые отечества», — призвала Захарова, отреагировав на обвинения в адрес России со стороны эмигрантов в связи с попаданием ракеты в киевскую детскую больницу «Охматдет».

По ее словам, покинувшие страну россияне «не видят никаких других детей, кроме тех, которые им подсовывает киевский режим». Захарова добавила, что те, «кто из Израиля постит фотографии» из киевской больницы, «совсем не видят» пострадавших в ходе конфликта детей из сектора Газа и «абсолютно не видят, что происходит» в Израиле.

Ранее Захарова отреагировала на слова певицы Аллы Пугачевой о ситуации вокруг больницы «Охматдет», подчеркнув, что «Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется».

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      Елизавета Мытарева
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