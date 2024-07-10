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11:48, 10 июля 2024Ценности

Звезда «Эйфории» показала фигуру в купальнике

Актриса Сидни Суини показала фигуру в слитном полосатом купальнике

Кадр: @sydney_sweeney

Американская актриса Сидни Суини поделилась видео с отдыха на пляже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» записала ролик, в котором показала стройную фигуру в слитном полосатом купальнике. При этом на ней были черные очки люксового бренда Miu Miu, часы, ожерелье в виде тонкой цепи и несколько колец с бриллиантами.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала процесс нанесения солнцезащитного масла на волосы. «Наполняю волосы блеском и здоровьем, куда бы я ни пошла», — подписала она публикацию, которая набрала более миллиона лайков.

В апреле Суини ответила хейтерам на критику размера ее груди.

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      Мария Винар
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