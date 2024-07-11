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04:30, 11 июля 2024Наука и техника

Создано ключевое устройство для работы 6G

Создан 6G-коммутатор, работающий на высокой частоте с низким энергопотреблением

Фото: Frank May / Globallookpress.com

Специалисты Департамента телекоммуникаций и системной инженерии Университета Алабамы (США) создали телекоммуникационный коммутатор для 6G. Исследование опубликовано в журнале Nature Electronics.

По словам ученых, современные коммутаторы способны работать на высокой частоте, необходимой для обеспечения связи нового поколения. Однако они отличаются ограниченным сроком работы и высоким энергопотреблением. Специалисты смогли разработать устройство, которое назвали ключевым для распространения связи 6G.

Коммутатор работает на частоте 120 гигагерц и не нуждается в подаче постоянного напряжения. Эта особенность позволит значительно снизить расходы на электричество при внедрении устройства. Аппарат полагается на полупроводники на основе гексагональном нитрида бора, которые способны выключаться или включаться путем подачи импульса электрического напряжения вместо постоянного сигнала.

По словам инженеров, гексагональный нитрид бора уже использовали при создании телекоммуникационных коммутаторов. Они были способны работать на частоте 480 гигагерц, но только в течение 30 циклов. Новое оборудование для связи может работать с частотой 260 гигагерц, их ресурс составляет около 2000 циклов. Также коммутатор отличается повышенной стабильностью.

В начале мая стало известно о международном коллективе ученых, который спроектировал первую в мире антенну 6G. Так, она позволит создавать реалистичные голограммы и использовать их для общения между людьми.

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      Андрей Ставицкий
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