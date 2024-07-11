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20:04, 11 июля 2024Путешествия

Двое туристов с разницей в пару часов упали с балконов отелей на одном курортном острове

Два туриста с разницей в пару часов упали с балконов отелей на острове Закинф

Фото: Francesca Saraco / Unsplash

Двое британских туристов с разницей в пару часов упали с балконов своих отелей на греческом курортном острове Закинф. Подробностями истории поделилось местное издание Parapolitika.

По данным источника, оба инцидента произошли в среду, 10 июля. Первый британец получил серьезные травмы, упав с балкона первого этажа. Его сразу же доставили в больницу и интубировали.

Другой турист захотел выбраться из своего номера через балкон, потерял равновесие, упал и пролетел вниз головой примерно 1,5 метра. После этого 23-летний молодой человек попытался несколько раз встать, но безуспешно. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.

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Полицейское управление Закинфа проводит расследование обоих несчастных случаев. По предварительным данным, причастность третьих лиц стражи правопорядка исключили.

В конце июня еще один британский турист упал с балкона на популярном испанском курорте Майорка. Перед этим он употребил коктейль из наркотиков.

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      Марина Черняк
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