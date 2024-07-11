Экономист прокомментировал итоги саммита НАТО в Вашингтоне

Экономист Сакс: декларация НАТО отражает нулевой интерес к миру на Украине

Итоговая декларация по итогам саммита НАТО в Вашингтоне демонстрирует нулевой интерес со стороны стран альянса к поиску дипломатического решения конфликта на Украине. Об этом заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в беседе с РИА Новости;

По словам специалиста, декларация лишь потворствует продолжению конфликта. Также она «подчеркивает необратимость курса на вступление Украины в НАТО», — прокомментировал экономист. Он отметил, что этого никогда не произойдет «из-за противодействия России».

Страны НАТО обнародовали совместную декларацию по итогам саммита альянса, проходившего в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Документ включает в себя заявления относительно отношений с Москвой, а также будущего Украины на пути к членству в объединении.

Согласно итоговой декларации, Киев находится «на необратимом пути» к вступлению в Североатлантический альянс.