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12:11, 11 июля 2024Силовые структуры

Фигуранта дела бывшего кадровика Минобороны оставили в СИЗО

Обвиняемого во взятке бывшего кадровика Минобороны оставили в СИЗО

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Фигуранта дела по факту коррупции бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны (МО) России Юрия Кузнецова оставили в СИЗО. Об этом в Telegram-канале сообщают суды Общей юрисдикции Москвы.

Речь о занимающемся гостиничным бизнесом предпринимателе Леве Мартиросяне, владеющего двумя отелями, столовой и продуктовым магазином в Краснодаре. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и оставил обвиняемого на время расследования в СИЗО — до 12 октября 2024 года.

По версии следствия, Мартиросян, занимающийся гостиничным бизнесом, дал взятки на общую сумму 30,5 миллиона рублей Кузнецову. Взамен главный кадровик Минобороны организовал заключение с фирмой Мартиросяна госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму 372,3 миллиона рублей. Бизнесмен отрицает свою вину.

Что касается непосредственно главного кадровика Минобороны, то 9 июля 235-й гарнизонный военный суд также продлил ему срок содержания под стражей и оставил генерал-лейтенанта Кузнецова в СИЗО до 12 октября.

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      Владимир Седов
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