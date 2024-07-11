Главный покупатель российской нефти захотел долгосрочных поставок

Reuters: Индия намерена заключить долгосрочный контракт на поставки нефти из РФ

Индийские нефтеперерабатывающие компании обсуждают с Россией возможность заключения долгосрочного контракта на поставки сырья из РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственный источник в азиатской стране.

Собеседник агентства уточнил, что к настоящему времени стороны пока не пришли к компромиссу по поводу условий сырьевой сделки. Сейчас индийские энергетические компании обсуждают с Россией в том числе валюту оплаты долгосрочного импорта нефти. «Совместные переговоры государственных нефтеперерабатывающих компаний с Россией уже ведутся», — резюмировал он.

По словам источника, в среднесрочной перспективе к обсуждению условий долгосрочного контракта могут присоединиться частные нефтеперерабатывающие компании из Индии. Окончательного решения по условиям сырьевой сделки пока еще не принято, отметил собеседник агентства. В то же время индийская сторона заинтересована в скором завершении переговоров, так как нуждается в «предсказуемых и стабильных» поставках сырья, заключил он.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что за последние несколько лет Россия стала ключевым поставщиком нефти на индийский энергетический рынок. По его словам, с 2022-го экспорт сырья вырос вдвое и достиг уровня в 90 миллионов тонн в год, а в сравнении с показателем 2021-го — увеличился в 20 раз. На этом фоне доля российских поставок в структуре нефтяного импорта Индии достигла отметки примерно в 40 процентов.