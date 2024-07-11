Кондиционеры и вентиляторы резко подорожали

«Чек индекс»: спрос на кондиционеры в России вырос на 64 процента

С 1 по 7 июля в России серьезно вырос спрос на кондиционеры и вентиляторы. К такому выводу пришли эксперты сервиса «ЮMoney» и аналитического ресурса «Чек индекс». Результаты исследования приводит ТАСС.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то спрос на кондиционеры вырос на 64 процента, а на вентиляторы — на 89 процентов. Как следствие, первые в среднем подорожали до 33,22 тысячи рублей (на 20 процентов), а вторые — до 2,34 тысячи рублей (на 14 процентов). В Москве число покупок кондиционеров выросло на 145 процентов, а вентиляторов почти — на 70 процентов.

Кроме того, с 24 июня по 7 июля на 41 процент выросли онлайн-продажи такой косметики, как солнцезащитные кремы и термальная вода. Средний чек прибавил 28 процентов и дошел до 6706 рублей. Оборот платежей увеличился на 81 процент.

Ранее профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин предупредил, что кондиционер должен работать по 20-30 минут. Потом его следует отключать на 10-15 минут. Такой режим не сократит срока службы этой техники.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил за предоставление российским семьям с детьми права на налоговый вычет при покупке кондиционера. По словам парламентария, из-за сильной жары дети рискуют получить тепловой удар, в то время как большая часть россиян не может позволить себе кондиционер.