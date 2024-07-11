Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:48, 11 июля 2024Экономика

Кондиционеры и вентиляторы резко подорожали

«Чек индекс»: спрос на кондиционеры в России вырос на 64 процента

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

С 1 по 7 июля в России серьезно вырос спрос на кондиционеры и вентиляторы. К такому выводу пришли эксперты сервиса «ЮMoney» и аналитического ресурса «Чек индекс». Результаты исследования приводит ТАСС.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то спрос на кондиционеры вырос на 64 процента, а на вентиляторы — на 89 процентов. Как следствие, первые в среднем подорожали до 33,22 тысячи рублей (на 20 процентов), а вторые — до 2,34 тысячи рублей (на 14 процентов). В Москве число покупок кондиционеров выросло на 145 процентов, а вентиляторов почти — на 70 процентов.

Кроме того, с 24 июня по 7 июля на 41 процент выросли онлайн-продажи такой косметики, как солнцезащитные кремы и термальная вода. Средний чек прибавил 28 процентов и дошел до 6706 рублей. Оборот платежей увеличился на 81 процент.

Материалы по теме:
Как охладить комнату в квартире без кондиционера? 12 способов пережить жару дома
Как охладить комнату в квартире без кондиционера?12 способов пережить жару дома
3 июля 2024
Жара уничтожает мировую экономику. Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
Жара уничтожает мировую экономику.Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
4 августа 2023

Ранее профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин предупредил, что кондиционер должен работать по 20-30 минут. Потом его следует отключать на 10-15 минут. Такой режим не сократит срока службы этой техники.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил за предоставление российским семьям с детьми права на налоговый вычет при покупке кондиционера. По словам парламентария, из-за сильной жары дети рискуют получить тепловой удар, в то время как большая часть россиян не может позволить себе кондиционер.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Конгресс США поддержал снятие с ВСУ ограничений на удары по России

      Кулеба анонсировал откровенный разговор Зеленского с Байденом

      Обвиненному в растрате миллионов рублей ректору российского вуза нашли замену

      Тарасова заступилась за Пугачеву

      Уехавший в Швейцарию телеведущий пожаловался на одну особенность страны

      Семь человек пострадали при обстреле российского города со стороны Украины

      В России снизились вредные выбросы

      39-летняя Кэти Перри снялась топлес для обложки альбома

      СК получил данные об Интернациональном легионе теробороны Украины

      Казахстан подтвердил желание избавиться от российских ценных бумаг

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше