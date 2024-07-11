На журналистку Латынину составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

В суд поступил протокол в отношении Латыниной за отсутствие маркировки иноагента

В Таганский суд Москвы поступил протокол в отношении журналистки Юлии Латыниной (внесена Минюстом России в реестр иноагентов). Это следует из карточки дела, опубликованной на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

На журналистку составили протокол по части 4 статьи 19.34 («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Поводом стало отсутствие маркировки иноагента.

Дата судебного заседания по делу пока не назначена.

Ранее сообщалось, что за отсутствие маркировки иноагента оштрафовали юмориста Семена Слепакова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Ему назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Минюст России включил Латынину в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. В качестве причины было указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках значилась Украина.