Недовольный музыкой турист напал на диджея и ударил его табуретом на курорте Европы

Недовольный музыкой турист напал на диджея на Майорке и ударил его табуретом

Немецкий турист, недовольный выбором музыки в клубе, напал на диджея на испанской Майорке. Подробностями истории поделилось местное издание Majorca Daily Bulletin.

Уточняется, что инцидент произошел в сентябре 2022 года, однако суд назначил наказание мужчине только сейчас. Отдыхавший в одном из заведений европейского курорта Эль-Ареналь немец поругался с диджеем и начал настаивать на смене трека. Когда сотрудник клуба отказался это сделать, турист ударил его металлическим табуретом по голове. После этого мужчина потерял сознание, его доставили в больницу и наложили швы. Приехавшая на место полиция арестовала агрессивного гостя.

Как пишет источник, изначально прокуратура требовала трехлетнего заключения для подсудимого. Однако сторонам конфликта удалось заключить соглашение, и в итоге туриста обязали выплатить пострадавшему компенсацию в размере 1200 евро (около 114 тысяч рублей) и штраф в размере 900 евро (около 85,7 тысячи рублей).

В июне британский турист ввязался в драку возле ночного клуба в Испании и получил удар ножом. Мужчина поссорился с группой иностранцев из Северной Африки и Доминиканской Республики и был тяжело ранен, спасти его не удалось.