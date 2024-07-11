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19:07, 11 июля 2024Путешествия

Недовольный музыкой турист напал на диджея и ударил его табуретом на курорте Европы

Недовольный музыкой турист напал на диджея на Майорке и ударил его табуретом

Фото: Davide Zanin Photography / Shutterstock / Fotodom

Немецкий турист, недовольный выбором музыки в клубе, напал на диджея на испанской Майорке. Подробностями истории поделилось местное издание Majorca Daily Bulletin.

Уточняется, что инцидент произошел в сентябре 2022 года, однако суд назначил наказание мужчине только сейчас. Отдыхавший в одном из заведений европейского курорта Эль-Ареналь немец поругался с диджеем и начал настаивать на смене трека. Когда сотрудник клуба отказался это сделать, турист ударил его металлическим табуретом по голове. После этого мужчина потерял сознание, его доставили в больницу и наложили швы. Приехавшая на место полиция арестовала агрессивного гостя.

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Как пишет источник, изначально прокуратура требовала трехлетнего заключения для подсудимого. Однако сторонам конфликта удалось заключить соглашение, и в итоге туриста обязали выплатить пострадавшему компенсацию в размере 1200 евро (около 114 тысяч рублей) и штраф в размере 900 евро (около 85,7 тысячи рублей).

В июне британский турист ввязался в драку возле ночного клуба в Испании и получил удар ножом. Мужчина поссорился с группой иностранцев из Северной Африки и Доминиканской Республики и был тяжело ранен, спасти его не удалось.

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      Марина Черняк
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