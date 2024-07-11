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13:06, 11 июля 2024Экономика

Российская нефтяная компания попросила поддержки государства

«Ъ»: «Лукойл» попросил добавить нефтяным компаниям поддержки на 130 млрд рублей

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Нефтяная компания «Лукойл» попросила правительство увеличить поддержку отрасли за счет распространения инвестиционной надбавки к обратному акцизу на нефть на новые проекты углубления переработки. Об этом со ссылкой на письмо главы компании Вадима Воробьева сообщает «Коммерсантъ».

Поддержка понадобилась «Лукойлу» для строительства новых установок депарафинизации дизельного топлива и гидроизомеризации масляных фракций на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Они позволят увеличить годовой выпуск дизельного топлива на 1,2 миллиона тонн, в том числе 500 тысяч тонн зимних сортов.

По мнению Воробьева, без государственной поддержки проект окажется неэффективным экономически. «Петромаркет» оценивает рост расходов федерального бюджета в 2026-2032 годах из-за новой надбавки в 85-130 миллиардов рублей, это зависит от курса российской валюты.

Инвестнадбавку к обратному акцизу ввели в 2021 году, для получения поддержки заключить контракт с Минэнерго предприятия должны были не позднее октября 2021 года. Глава «Лукойла» предложил продлить срок заключения таких соглашений до 2026 года, а сам срок получения надбавки — на два года, до 2033 года. Компания хотела бы, чтобы законопроект утвердили уже в осеннюю сессию Госдумы.

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Издание отмечает, что настолько крупные проекты в отрасли не анонсировались после того, как в 2022 году страны Запада начали вводить санкции. Вице-президент РТС Ринат Фаттахов рассказал, что в последние годы новых проектов по модернизации НПЗ почти не было, а комплекс от «Лукойла» закрыл бы локальные дефициты по дизтопливу в регионах.

В «Петромаркете» признают, что дефицит зимнего дизельного топлива возникает каждый год, а разницу покрывают за счет смешения летнего топлива или высокосернистых аналогов с авиакеросином.

В апреле «Лукойл» сообщил о возобновлении работы Волгоградского НПЗ, пострадавшего от атаки беспилотника в начале февраля. Под удар тогда попала установка первичной переработки нефти.

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      Платон Щукин
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