Песков заявил о полной вовлеченности НАТО в конфликт на Украине

Песков: НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт на Украине

НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт вокруг Украины. Это тоже нужно констатировать, и в данном случае все процессы здесь уже пора называть своими именами», — сказал он.

Ранее страны НАТО обнародовали совместную декларацию по итогам саммита альянса, проходившего в Вашингтоне. Согласно документу, Киев находится «на необратимом пути» к вступлению в Североатлантический альянс.

Кроме заявлений о членстве Киева, в документе говорится, что в 2025 году НАТО планирует выделить Украине 40 миллиардов евро в качестве минимального базового финансирования, а также обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности.