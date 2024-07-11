Поплавская отреагировала на слова Пугачевой о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве

Поплавская: «Бог терпелив, но всему есть предел» напишем на могиле Пугачевой

Российская актриса Яна Поплавская отреагировала на слова певицы Аллы Пугачевой о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве. Свою позицию она высказала в Telegram.

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» заявила, что фразу «Бог терпелив, но всему есть предел» необходимо написать на могиле исполнительницы. «И ниже допишем слова Марии Захаровой», — отметила она.

«Дай Бог здравия болящим, дай ума скудоумным. Верни совесть ее потерявшим и продавшим», — добавила Поплавская.

Ранее Пугачева отреагировала на попадание ракеты в здание детской больницы. Певица опубликовала в соцсетях фотографию ребенка на руках у женщины. Под снимком певица написала: «Бог терпелив, но всему есть предел».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на высказывание звезды. «Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется — не Тимошка, видит немножко», — заявила она.