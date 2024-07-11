Назван самый популярный автомобиль в такси в России

«Автотека»: самым популярным автомобилем в такси оказался Hyundai Solaris

Эксперты сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» проанализировали данные о машинах, которые ранее использовались в такси, и назвали самую популярную марку автомобиля в таксопарках. Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Выяснилось, что в первом полугодии 2024 наибольшую долю среди машин в такси заняли автомобили южнокорейских производителей: более 20 процентов в топ-10. Лидером по доле используемых транспортных средств стал субкомпактный автомобиль Hyundai Solaris. В пятерке лидеров также оказались Kia Rio, Renault Logan, Volkswagen Polo и ВАЗ (LADA) Granta.

Также в топ-10 вошли две модели Skoda: Octavia и Rapid. Между ними, на седьмом месте, оказался Ford Focus. Замыкают десятку отечественная ВАЗ (LADA) Vesta и южнокорейская Kia Optima.

Примечательно, что почти все модели из топ-10 являются лидерами продаж в России в различных сегментах эксперты сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека»

Также специалисты выяснили, что выбор моделей для использования в такси зависит от региона. Так, в Москве лидерами являются те же Hyundai Solaris и Kia Rio. В Петербурге — Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. В Забайкальском крае первые два места поделили «японцы» — универсал Nissan AD и Toyota Corolla. В Приморском крае — Toyota Prius и Renault Fluence. В Башкортостане, Кемеровской и Оренбургской областях лидером стал ВАЗ (LADA) Granta. А в Орловской области все три первые места заняли представители отечественного автопрома: Kalina, Granta и Priora.

«Лидерство субкомпактных моделей авто из рейтинга обусловлено тем фактором, что эти модели являются самыми распространенными, доступными и проверенными временем на российском рынке. Более половины всего рынка в нашей стране до 2022 года приходилось именно на эти модели. Поэтому и в доле в таксопарках, а следовательно, и в продажах авто с пробегом после использования в такси они занимают лидирующие позиции», — сообщил руководитель развития бизнеса «Автотеки» Константин Болдырев.

Ранее эксперты сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» выяснили, что самые надежные автомобили с пробегом из премиального сегмента за 2023 год — это Mercedes-Benz (B-класс, CLS-класс, M-класс). В пятерке рейтинга также оказались смарт-купе BMW 4 серия Gran Coupe и внедорожник Volvo V40 Cross Country.