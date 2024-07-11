Призер Олимпиады высказалась об участии россиян в Играх в Париже

Призер ОИ Батыршина: россиянам нужно ехать в Париж, если это их первая Олимпиада

Серебряный призер Олимпиады-1996, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина высказалась об участии россиян в ОИ-2024 в Париже. Ее слова приводит Sport24.

По мнению спортсменки, если есть возможность, то надо ехать на Олимпиаду. «Особенно, когда спортсмен претендует на медаль, то надо побороться. Но если человек хочет просто поучаствовать, даже не претендуя на попадание в десятку, то здесь стоит задуматься», — отметила Батыршина.

Батыршина добавила, что понимает олимпийских медалистов, которые не готовы вновь выступать на ОИ в текущих условиях. Она назвала это мучением и страданием для них. «Но если говорить про спортсменов, которые никогда не были на Олимпиаде, то для них это, может быть, первая и единственная в жизни возможность. Этих людей мне безумно жалко и хочу их поддержать. Им наоборот нужно ехать и бороться», — заключила она.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Участие в турнире подтвердили отдельные представители тенниса, велогонок, прыжков на батуте, гребли на байдарках, каноэ и плавания.

Часть российских спортсменов отказались от участия в Играх, несмотря на получение приглашений от Международного олимпийского комитета. Такое решение приняли борцы и дзюдоисты.

