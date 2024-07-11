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11:33, 11 июля 2024Забота о себе

Россиян предостерегли от вредящей здоровью сердца ошибки на тренировках

Тренер Франк: чем выше интенсивность тренировки, тем короче она должна быть

Фото: Standret / Shutterstock / Fotodom

Кардиотренировки улучшают качество и увеличивают продолжительность жизни, однако, чтобы не навредить сердечно-сосудистой системе, тренироваться надо по правилам, заявил мастер-тренер XFIT Илья Франк. От опасных для сердца ошибок он предостерег в беседе с «Лентой.ру».

Тренер отметил, что интенсивность и продолжительность тренировки — это параметры, которые сильнее всего влияют на организм. Как правило, чем выше интенсивность кардиотренировки, тем короче она должна быть. «Высокоинтенсивный аэробный тренинг улучшает работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также позволяет повысить эффективность процесса доставки кислорода к работающей мускулатуре», — отметил эксперт. При этом чем ниже интенсивность кардиотренировки, тем длиннее она должна быть, добавил Франк.

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Также тренер призвал учитывать при составлении плана тренировок уровень физической подготовки человека, чтобы не навредить здоровью.

После того, как занимающийся начинает тренироваться по программе, нацеленной на развитие аэробной выносливости для улучшения функций сердечно-сосудистой системы, одной из его задач становится сохранение или постепенное повышение уровня его аэробной работоспособности

Илья Франкмастер-тренер XFIT

При этом тренер предупредил, что наличие различных заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата будут противопоказаниями для тренировок.

Ранее персональный инструктор Кристиан Финн назвал ошибку, которая делает домашние тренировки безрезультативными. Он заявил, что многие слишком много отжимаются и мало подтягиваются в домашних условиях.

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      Наталья Обрядина
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