Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:24, 11 июля 2024Забота о себе

Россиян призвали чаще пить один напиток для иммунитета

Профессор Лариса Рысева призвала пить какао для иммунитета

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Масло какао — натуральный антиоксидант, необходимый для поддержания иммунитета, рассказала профессор кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Университета РОСБИОТЕХ Лариса Рысева. В комментарии «Газете.Ru» эксперт назвала и другие продукты, содержащие этот ингредиент.

Рысева объяснила, что уникальное свойство масло какао обеспечивают феролы, которые невозможно получить в натуральном виде из БАДов. Помимо антиоксидантов, масло какао содержит олеиновую, пальмитиновую, стеариновую жировые кислоты, которые образуют уникальные вещества для энергии.

Поэтому эксперт призвала россиян пить какао как можно чаще. При этом Рысева уточнила, что содержание какао-порошка в этом популярном напитке должно быть не менее 25 процентов.

Материалы по теме:
Польза и вред какао для организма. Как употреблять какао при его высокой калорийности?
Польза и вред какао для организма.Как употреблять какао при его высокой калорийности?
21 августа 2023
Польза и вред кофе. Как кофе влияет на организм и действительно ли пить его опасно для здоровья?
Польза и вред кофе.Как кофе влияет на организм и действительно ли пить его опасно для здоровья?
29 мая 2023

Ранее диетолог Сабина Карсиева оценила пользу кваса. Она рассказала, что квас относится к ферментированным продуктам, потребление которых благотворно сказывается на микрофлоре кишечника, общем состоянии здоровья и иммунитете.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      «Россия представляет угрозу». Как прошел саммит НАТО и почему США снова отказались принимать Украину в альянс?

      Недовольный музыкой турист напал на диджея и ударил его табуретом на курорте Европы

      США заявили о самостоятельности Украины в обеспечении своей ПВО

      ФСБ и полиция нашли в доме у россиянина арсенал с оружием и взрывчаткой

      Лифт с людьми рухнул с 15 этажа в московской поликлинике

      В Белом доме раскрыли место базирования истребителей F-16 для ВСУ

      На Западе заявили о возможности России наносить удары по Украине

      СБУ вызвала на разговор пожелавшую мира украинскую блогершу

      Москвичам рассказали о службе психологической помощи пациентам с онкологией

      Названа главная причина появления космического мусора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше