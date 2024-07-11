Россияне признались в опозданиях на рейс из-за звонков бывших

Россияне признались в опозданиях на рейс из-за сидения в кафе и звонков бывших

Российские путешественники признались, что опаздывали на рейс из-за звонков бывших. Соответствующие данные приводятся в опросе сервиса путешествий «Туту», результаты которого поступили в распоряжение «Ленты.ру».

По данным аналитиков, 19,72 процента россиян рассказали, что они зарегистрировались онлайн, но в итоге не успели добраться до аэропорта, 15,49 процента — что они пропустили вылет, потому что засиделись в кафе, а еще 13,15 процента ждали посадку не в том месте.

Тем времени 5,63 процента опрошенных лишились поездки из-за того, что уснули в зоне ожидания, 4,23 процента — передумали лететь в последний момент по личным причинам, 3,67 процента — потеряли перед посадкой документы, 3,29 процента — задержались в очереди в туалет, 2,82 процента — увлеклись походом по магазинам или просмотром фильма и прослушиванием музыки.

Среди других популярных причин опоздания на самолет — долгие разговоры со случайно встреченными знакомыми, срочный вызов на работу, увлеченная беседа по телефону, приступы аэрофобии, долгий досмотр или перекрытые дороги, очереди на паспортном контроле, злоупотребление спиртным и овербукинг. Некоторые путешественники признались, что они не смогли рассчитать время пути до аэропорта, другие — что приехали в воздушную гавань не в тот день.

В опросе приняли участие более двух тысяч человек по всей России.

Ранее сервис путешествий составил портрет типичного пассажира российского самолета. По данным экспертов, чаще всего на борту отечественных лайнеров можно встретить 47-летнюю женщину по имени Елена.

