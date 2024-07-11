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05:53, 11 июля 2024Россия

Стали известны подробности уничтожения летевшего на Москву беспилотника

Жители Ступинского района слышали два взрыва от уничтожения беспилотника
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Громкий взрыв прогремел примерно в 4:50 утра четверга, 11 июля, примерно в 60 км к югу от Москвы. Такие подробности уничтожения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), летевшего на столицу, раскрыли местные жители, пишет Telegram-канал Shot.

По их словам, было слышно два звука, один из них был настолько сильным, что затряслись стекла одного из домов и сработала сигнализация у стоящих во дворе автомобилей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в Ступинском городском округе летевший на Москву беспилотник.

Также в ночь на 11 ибля ПВО сбила два беспилотника в Брянской области.

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      Марина Совина
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