Стали известны подробности уничтожения летевшего на Москву беспилотника

Жители Ступинского района слышали два взрыва от уничтожения беспилотника

Громкий взрыв прогремел примерно в 4:50 утра четверга, 11 июля, примерно в 60 км к югу от Москвы. Такие подробности уничтожения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), летевшего на столицу, раскрыли местные жители, пишет Telegram-канал Shot.

По их словам, было слышно два звука, один из них был настолько сильным, что затряслись стекла одного из домов и сработала сигнализация у стоящих во дворе автомобилей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в Ступинском городском округе летевший на Москву беспилотник.

Также в ночь на 11 ибля ПВО сбила два беспилотника в Брянской области.