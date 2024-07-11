ВС РФ ударили «Кинжалами» по бункеру с генералами, который сдали бойцы ВСУ

Украинские военные могли передать российским войскам координаты бункера, в котором находились высокопоставленные офицеры, утверждает военкор «Царьграда» Андрей Ревнивцев. Позднее по этому месту был нанесен ракетный удар.

Предполагается, что тем самым бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли сводить счеты с командирами, к которым имели «колоссальные претензии».

В момент удара в бункере могло идти большое совещание

По данным Ревнивцева, удар был нанесен ранним утром в понедельник, 8 июля (в тот же день, что и удар по Киеву). Его нанесли, как утверждается, ракетами «Кинжал» с самолетов МиГ-31.

Командный пункт находился в Кривом Роге на территории Северного горно-обогатительного комбината группы «Метинвест», принадлежащего миллиардеру Ринату Ахметову. Утверждается, что там недавно начали производство комплектов противодронной защиты для американских танков Abrams и БМП Bradley. Кроме того, «Метинвест» изготавливал экраны для защиты от дронов для танков Т-64 и Т-72. В командном пункте бункерного типа с генералами ВСУ в этот момент шло большое совещание.

M2 Bradley Фото: Reuters

Военкор Ревнивцев и ряд неназванных Telegram-каналов заявляют, что координаты, место и время «слили» военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые тем самым якобы сводили счеты со своими командирами, к которым имели колоссальные претензии. «Или же просто подсказали за гонорар», — добавил Ревнивцев.

В сеть попала запись очевидцев со словами «там же склад»

Официального подтверждения информации о «сливе» данных пока нет. Однако «Царьград» указал на появившееся в сети видео, записанное местными жителями после удара. На нем мужчина, глядя на завод, описывает ситуацию фразой «комбинат развалили», а женщина добавляет: «Там же склад…». На этом ролик обрывается.

Кроме того, издание отмечает, что об ударе появилось слишком мало сведений, «будто украинским медиа прямо запретили вообще говорить об этих ударах».

Издание «Страна.ua» подтверждало, что ракета попала в административное здание Северного ГОК, принадлежащего «Метинвесту».

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что в таком ударе нет ничего удивительного, поскольку они «происходят с завидной регулярностью». Правда, чаще речь идет об офицерах низшего звена. «Недавно на Харьковском направлении было уничтожено около четырех офицеров. И там была команда дроноводов. Получали, видимо, задание или еще что-то расписывали. Находились они в частном домовладении, в котором проживали без ведома владельцев», — отметил Лебедев.

В ВСУ уже обвиняли сослуживцев в сливе информации

В январе генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос обвинил власти Украины в сливе данных о военных предприятиях. По его словам, информация оказалась в свободном доступе в интернете и была получена российскими войсками, которые нанесли удар по этим объектам.

Сотрудник работает над боевым танком Abrams Фото: Matt Sullivan / Reuters

Экс-генерал добавил, что Министерство обороны Украины само назвало всех подрядчиков и компании, которые производят вооружения, и именно по этим целям российские военные нанесли удар. По словам Кривоноса, подобные действия со стороны украинских властей являются государственной изменой.

Позже, в ноябре, замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин утверждал, что в рядах армии есть люди, которые собирают информацию и «куда-то ее передают». «Мы не раз сталкивались с тем, что нас ждали, когда мы выходили на задачи. Правда, вытекала информация на уровне гораздо выше, чем наша бригада. И это проблема», — сказал боец.

Он посчитал, что сливающие информацию военные могут передавать ее как российской стороне, так и украинским спецслужбам.