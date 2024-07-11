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21:55, 11 июля 2024Мир

Назван размер военной поддержки Киева со стороны США при Байдене

Пентагон: США выделили Киеву более 54,4 миллиарда долларов при Байдене
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Общий объем военной поддержки Киева со стороны Вашингтона за весь период президентства Джо Байдена превысил 54,4 миллиарда долларов, об этом сообщили в Пентагоне, пишет РИА Новости.

«США выделили Украине более 54,4 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности с начала администрации Байдена», — назвали размер поддержки в ведомстве.

Ранее стало известно, что Байден объявит об отправке новой военной помощи Украине в размере 225 миллионов долларов для нанесения ударов по российским территориям, находящимся рядом с Харьковской областью.

Аналитик Майкл ДиМино заявил, что военная помощь США Украине является путем к катастрофе, которая не соответствует интересам ни Киева, ни Вашингтона.

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      Марина Совина
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