Назван размер военной поддержки Киева со стороны США при Байдене

Пентагон: США выделили Киеву более 54,4 миллиарда долларов при Байдене

Общий объем военной поддержки Киева со стороны Вашингтона за весь период президентства Джо Байдена превысил 54,4 миллиарда долларов, об этом сообщили в Пентагоне, пишет РИА Новости.

«США выделили Украине более 54,4 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности с начала администрации Байдена», — назвали размер поддержки в ведомстве.

Ранее стало известно, что Байден объявит об отправке новой военной помощи Украине в размере 225 миллионов долларов для нанесения ударов по российским территориям, находящимся рядом с Харьковской областью.

Аналитик Майкл ДиМино заявил, что военная помощь США Украине является путем к катастрофе, которая не соответствует интересам ни Киева, ни Вашингтона.