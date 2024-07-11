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07:13, 11 июля 2024Мир

В США запаниковали из-за встречи БРИКС

Newsweek: встреча БРИКС в июне говорит о растущем отторжении политики США в мире
СюжетСаммит стран БРИКС

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Встреча министров иностранных дел БРИКС и партнеров организации, которая прошла в июне, говорит о растущем недовольстве политикой Соединенных Штатов в мире. Об этом рассказал международный обозреватель Адам Галлахер, пишет Newsweek.

«СМИ и наблюдатели уделили пристальное внимание саммитам G7 и по Украине, но не состоявшемуся на той же неделе в России ключевому мероприятию, когда министры иностранных дел стран БРИКС встречались с коллегами», — указал он.

По мнению Галлахера, эта встреча показала, что политика США вызывает отторжение у все большего количества стран. Журналист отметил, что встречи БРИКС отличаются от западных саммитов и форумов за счет того, что отдают приоритет проблемам стран Глобального Юга.

Кроме того, опасность для позиций Штатов представляет предлагаемая БРИКС дедолларизация. В июне страны БРИКС выступили за широкое использование национальных валют в торговле. В связи с этим Штаты должны пересмотреть непоколебимую приверженность идее мирового лидерства, отметил Галлахер.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что в очереди на вступление в БРИКС находятся 24 страны. Сенатор также допустила, что в дальнейшем к БРИКС могут присоединиться страны СНГ.

Ранее власти Ирана предложили объединить платежные системы стран-участниц БРИКС. Речь идет о механизме объединения национальных платежных систем через центральные банки стран-участниц БРИКС, в состав которого помимо РФ входят Китай, Индия, Бразилия, Южно-Африканская Республика.

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      Марина Совина
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