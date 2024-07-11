В США заявили о новом этапе в отношениях России и Индии

CNN: ядерные проекты открыли новый этап в отношениях России и Индии

Совместные ядерные проекты, в том числе строительство атомной электростанции (АЭС) открыли новый этап отношений России и Индии. Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что сотрудничество между странами «позеленело» и вышло на новый уровень. Кроме того, партнерство России и Индии не ограничится строительством АЭС. Обслуживание и поставка топлива также будут осуществляться РФ.

Ранее в ОПЕК заявили о сохранении за РФ статуса крупнейшего экспортера сырья в Китай и Индию. В структуре импорта КНР доля российских поставок в мае составила 19 процентов, Индии — 41 процент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров в Москве между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди не было разногласий.