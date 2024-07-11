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22:01, 11 июля 2024Бывший СССР

Захарова высмеяла способ «лечения» русскоговорящих школьников на Украине

Захарова: решать языковой вопрос Киев будет понижением возраста мобилизации
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале высмеяла способ «лечения» русскоговорящих школьников на Украине.

Таким образом она прокомментировала заявления украинского языкового омбудсмена Тараса Креминя о том, что дети в стране пользуются русским языком не реже украинского.

«Лечить язык киевский режим будет понижением возраста мобилизации», — сыронизировала дипломат.

Ранее Креминь заявил, что дети на Украине склонны к двуязычию и в недостаточной мере владеют государственным языком. По его словам, Киев должен усилить контроль за соблюдением закона о госязыке, определяющего украинский языком образовательного процесса. Он также призвал активнее привлекать к фиксации нарушений закона граждан.

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      Марина Совина
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