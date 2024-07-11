Захарова: решать языковой вопрос Киев будет понижением возраста мобилизации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале высмеяла способ «лечения» русскоговорящих школьников на Украине.

Таким образом она прокомментировала заявления украинского языкового омбудсмена Тараса Креминя о том, что дети в стране пользуются русским языком не реже украинского.

«Лечить язык киевский режим будет понижением возраста мобилизации», — сыронизировала дипломат.

Ранее Креминь заявил, что дети на Украине склонны к двуязычию и в недостаточной мере владеют государственным языком. По его словам, Киев должен усилить контроль за соблюдением закона о госязыке, определяющего украинский языком образовательного процесса. Он также призвал активнее привлекать к фиксации нарушений закона граждан.