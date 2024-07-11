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03:58, 11 июля 2024Бывший СССР

Зеленского обеспокоила ситуация вокруг здоровья Байдена

Axios: Зеленского беспокоит ситуация вокруг здоровья Байдена
СюжетВыборы президента США 2024
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен ситуацией, которая складывается вокруг здоровья лидера США Джо Байдена. Об этом пишет Axios со ссылкой на украинский источник.

«Зеленский является одним из лидеров, которые смотрели президентские дебаты и обеспокоены ситуацией», – говорится в материале.

По данным издания, Зеленский при встрече с президентом США сказал, что «все ждут ноября», то есть результатов президентских выборов.

Ранее Джо Байден в одном из интервью рассказал, что не считает себя немощным.

4 июля Байден признал свой провал на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. Он сказал, что совершил ошибку и «облажался». При этом позже политик заявил, что намерен продолжить участие в предвыборной гонке.

Также ранее сообщалось, что после неудачного выступления Байдена на дебатах Демократическая партия США в панике начала искать кандидатов для его замены.

Выборы президента в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября.

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      Марина Совина
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