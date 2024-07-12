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21:24, 12 июля 2024Мир

Эрдоган заявил о беспокойстве Запада из-за России и Китая

Эрдоган: Запад серьезно беспокоит солидарность России и Китая
СюжетРоссия и НАТО:
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Запад всерьез обеспокоен развитием отношений России и Китая. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

«Мы столкнулись с мировым порядком, в котором доминируют сильные. Например, Россия солидарна с Китаем. И это серьезно беспокоит Запад», — отметил он. По словам турецкого лидера, несмотря на имеющуюся мощь НАТО, альянс неспособен добиться желаемых результатов в соперничестве с другими мировыми силами. Он также указал, что блок не добился желаемых результатов на Украине.

Эрдоган подчеркнул, что в данном контексте позиция Анкары отличается. Он пояснил, что Турция поддерживает связь и с Россией, и с Украиной, и напомнил, что страну с государствами связывают «исторические серьезные отношения».

Ранее страны — члены Североатлантического альянса настойчиво призвали Китай прекратить сотрудничество с Россией. В итоговой декларации говорится, что НАТО по-прежнему видит в России главную угрозу для стран альянса.

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      Марина Совина
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