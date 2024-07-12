Джиган ответил на вызов Александра Емельяненко

Джиган заявил, что ему неинтересен бой с Александром Емельяненко

Хип-хоп-исполнитель Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) ответил на вызов, брошенный российским бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко. Его слова приводит ТАСС.

Певец отметил, что у него нет к этому интереса. Ранее Емельяненко заявил, что с удовольствием подерется с Джиганом. «Если ты мужчина, если у тебя есть дух, выходи против меня на бой», — заявил Емельяненко.

Ранее Емельяненко высказался о сроках проведения ближайшего боя. «Скоро. Мне запретили распространять информацию по поводу моих дальнейших выступлений», — подчеркнул он.

В активе 42-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью. Джиган с детства занимается единоборствами. Он имеет звание мастера спорта Украины по кикбоксингу.