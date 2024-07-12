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04:12, 12 июля 2024Мир

Эрдоган заявил о желании вступить в ШОС

Эрдоган заявил, что Турция должна вступить в ШОС

Турция должна стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам саммита НАТО. Его слова передает телеканал TRT Haber.

Турецкий лидер заявил, что попросил поддержки у всех постоянных членов объединения по этому вопросу.

Ранее Эрдоган рассказал о желании вести диалог с российским коллегой Владимиром Путиным, несмотря на все имеющиеся разногласия. «Естественно, мы не во всем согласны с господином Путиным. Однако мы способны обсуждать вопросы между собой и вникать в конкретные пути их решения», — подчеркнул он.

Анкара не ведет «политику, погрязшую в предрассудках, а подходит к проблемам с точки зрения разумности и решений», сказал турецкий президент.

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      Сергей Грехов
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