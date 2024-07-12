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04:30, 12 июля 2024Наука и техника

Samsung собралась поставить рекорд по продаже складных смартфонов

SamMobile: Samsung собралась продать рекордное количество складных смартфонов

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Южнокорейская корпорация Samsung собралась продать рекордно большое количество складных смартфонов — благодаря устройствам Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6. Об этом сообщает издание SamMobile.

10 июля компания анонсировала складные смартфоны Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6. После мероприятия главу мобильного подразделения Samsung Electronics Тэ Мун Ро спросили, ожидает ли он успеха новых аппаратов. Топ-менеджер IT-гиганта ответил, что компания стремится поставить рекорд.

«Мы хотим продавать на 10 процентов больше новых смартфонов по сравнению с предыдущей моделью, выпущенной в прошлом году», — заявил Тэ Мун Ро. При этом он подчеркнул, что предсказать продажи флагманов сложно.

По словам журналистов SamMobile, прогноз руководителей Samsung относительно увеличения продаж является оптимистичным. Авторы напомнили об отчете Counterpoint Research, согласно которому в первом квартале рынок складных смартфонов вырос на 49 процентов. Однако доля Samsung за тот же период упала с 58 до 23 процентов.

«Несмотря на то что спрос на складные смартфоны растет, Samsung теряет свою долю на рынке из-за появления новых продуктов», — констатировали специалисты.

В начале июля стало известно, что корпорация Apple запланировала продать рекордное количество новых iPhone — 100 миллионов единиц. В 2023 году компания намеревалась реализовать 80-90 миллионов штук смартфонов.

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      Андрей Ставицкий
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