Глава МИД Польши посетовал на отсутствие у НАТО аппетита для принятия Украины

Глава МИД Польши: у членов НАТО нет аппетита для принятия Украины в альянс

У членов НАТО нет аппетита для принятия Украины в Североатлантический альянс. На это посетовал глава МИД Польши Радослав Сикорский во время выступления в Американском предпринимательском институте в Вашингтоне, трансляция которого доступна на YouTube.

«У стран НАТО нет аппетита делать это сейчас», — сказал польский дипломат, добавив, что у стран блока есть желание продолжать поддерживать Украину.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «необратимый путь» Украины в НАТО, объявленный на саммите альянса в Вашингтоне, является дорогой к обрыву. По словам дипломата, НАТО «использует и продолжает использовать» Украину «как расходный материал» в противостоянии с Россией.