Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:31, 12 июля 2024Мир

Глава МИД Польши посетовал на отсутствие у НАТО аппетита для принятия Украины

Глава МИД Польши: у членов НАТО нет аппетита для принятия Украины в альянс
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: Kacper Pempel / Reuters

У членов НАТО нет аппетита для принятия Украины в Североатлантический альянс. На это посетовал глава МИД Польши Радослав Сикорский во время выступления в Американском предпринимательском институте в Вашингтоне, трансляция которого доступна на YouTube.

«У стран НАТО нет аппетита делать это сейчас», — сказал польский дипломат, добавив, что у стран блока есть желание продолжать поддерживать Украину.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «необратимый путь» Украины в НАТО, объявленный на саммите альянса в Вашингтоне, является дорогой к обрыву. По словам дипломата, НАТО «использует и продолжает использовать» Украину «как расходный материал» в противостоянии с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Самолет Sukhoi Superjet-100 разбился в Подмосковье. Его только что отремонтировали

      В ФРГ рассказали о сокрытии властями подробностей подрыва «Северных потоков»

      Правнучку летчика Чкалова признали иноагентом

      Фонд Джона Смита внесли в реестр нежелательных организаций в России

      В Германии заявили об отсутствии доказательств по делу о покушении на главу Rheinmetall

      Путин одобрил поправки в закон о бюджете

      Названо условие для открытия границы между Финляндией и Россией

      Туктамышева назвала комфортную для жизни сумму в месяц

      Разбившийся в Подмосковье SSJ-100 произвели в 2014 году

      Россиянкам раскрыли способ выбрать подходящее свадебное платье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше