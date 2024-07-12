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13:49, 12 июля 2024Россия

Глава Орловской области назвал власти затопленного весной Орска полными бездельниками

Орловский глава Паслер раскритиковал власти Орска за потерю документов по потопу

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Власти затопленного весной 2024 года Орска в Орловской области являются «полными бездельниками». Так городских чиновников назвал глава региона Денис Паслер, его слова приводит Telegram-канал ORSK.RU.

Губернатор отреагировал на потерю работниками администрации документов по потопу. Он подчеркнул, что у администрации не хватает данных по 50 домам из 178, к которым относятся не частные дома, а многоэтажки.

«Как потеряли, вы мне скажите?! Как можно было потерять! (...) Что у вас в головах, понять не могу», — раскритиковал работу властей Орска глава региона. Паслер добавил, что жители города до сих пор ждут помощь властей, пока те «надувают щеки».

Полные бездельники! Там ваши земляки, друзья, родные, родственники ждут поддержку, а вы только щеки надуваете

Денис Паслер

Город Орск весной 2024 года пережил мощное наводнение, последствия которого усугубились из-за прорыва городской дамбы стоимостью почти в миллиард рублей. Глава компании, возводившей защитное сооружение, заявил, что в прорыве дамбы виноваты грызуны, прорывшие под ней норы.

Жители города критиковали действия главы Орска Василия Козупицы. Позже выяснилось, что его сын Николай живет в Дубае, и мэр подтвердил эти сообщения. Он добавил, что условия жизни Николая Козупицы в Саудовской Аравии «тоже не мед». 5 июля стало известно об отставке Козупицы.

Всего из-за наводнения в городе были затоплены более четырех тысяч домов.

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      Марк Леонов
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