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23:12, 12 июля 2024Россия

Губернатор ответил назвавшей раздачу огнетушителей издевательством россиянке

Гладков: огнетушители жителям Белгородской области раздают по их просьбе

Огнетушители жителям приграничных районов Белгородской области раздают по их просьбе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Таким образом он ответил жительнице области, которая назвала раздачу огнетушителей издевательством.

По его словам, часть жителей районов, которые подвергаются обстрелам, отказываются покидать свои дома. При этом зачастую в обстреливаемые районы не может попасть спасательная техника. «Горит, сжигает враг, гибнут спасатели, раненые... А помогать людям, которые приняли решение остаться на обстреливаемой территории, мы должны. Поэтому помогаем всеми ресурсами, которые есть в наших силах», — рассказал губернатор.

О раздаче пяти тысяч огнетушителей жителям приграничных районов Белгородской области Гладков сообщил в конце июня. Такое решение губернатор объяснил с тем, что пожарная техника зачастую становится целью для украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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      Марина Совина
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