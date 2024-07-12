Олимпийская чемпионка рассказала о непопулярности спортсменов в России

Синхронистка Алла Шишкина заявила, что в России спортсмены непопулярны

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина оценила популярность спортсменов в России. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Профессиональные спортсмены, если они не из футбола, хоккея или фигурного катания, непопулярны. Впрочем, и к этому уже тоже отношусь с принятием», — заявила Шишкина. При этом синхронистка отметила, что в России спорт стал популярнее с точки зрения физкультуры.

Летом прошлого года трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о популярности футболиста Артема Дзюбы. Она затруднилась ответить на вопрос, является ли 34-летний форвард самым известным спортсменом в России.

Шишкина — олимпийская чемпионка в групповых упражнениях на Играх 2012, 2016 и 2020 годов. Она также 14 раз побеждала на чемпионатах мира.