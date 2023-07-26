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17:04, 26 июля 2023Спорт

Роднина высказалась о популярности Дзюбы

Ирина Роднина заявила, что популярность Дзюбы не связана со спортивными достижениями

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о популярности футболиста московского «Локомотива» Артема Дзюбы. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Она затруднилась ответить на вопрос, является ли 34-летний форвард самым известным спортсменом в России. «Смотря что подразумевать под этим термином. Популярность может достигаться разными способами. А популярность Дзюбы в основном связана не с его спортивными достижениями», — заявила Роднина.

28 июня главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о медийной активности Дзюбы. Специалист заявил, что футболисты клуба сами принимают решения в вопросах личной жизни и медийности. Также Галактионов признался, что попросил форварда сократить количество используемой им в публичном пространстве нецензурной лексики.

Дзюба — четырехкратный чемпион России в составе «Зенита». Он находится на втором месте в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола. В активе форварда 225 голов на профессиональном уровне. С 233 мячами лидирует завершивший карьеру Александр Кержаков.

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    Алексей Гусев
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