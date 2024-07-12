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04:00, 12 июля 2024Мир

В Германии подняли вопрос о возможности мирного договора России и Украины в 2022 году

В бундестаге подняли вопрос о мирном договоре РФ и Украины в марте 2022 года
СюжетРоссия и НАТО:
Йенс Шпан

Йенс Шпан. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Член бундестага Германии Йенс Шпан поднял вопрос о возможности мирного договора между Россией и Украиной во время встречи лидеров НАТО 24 марта 2022 года. Об этом говорится в парламентском запросе депутата к правительству, текст которого изучила «Лента.ру».

«Какую позицию заняли федеральное правительство и федеральный канцлер Олаф Шольц, когда на встрече лидеров НАТО 24 марта 2022 года возник вопрос о возможном одобрении проекта мирного договора?» — спросил Шпан.

Ответ на вопрос парламентария предоставила статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Бауманн. «Федеральное правительство принципиально не комментирует содержание конфиденциальных переговоров со своими союзниками и партнерами», — говорится в ее ответе.

В 2023 году бывшая сотрудница Госдепартамента США, полковник армии в отставке Энн Райт на заседании Совета Безопасности ООН признала, что Соединенные Штаты прервали установление мира между Россией и Украиной.

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Тогда же на тот момент глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия рассказал, что военные действия на Украине могли завершиться весной 2022 года, однако Борис Джонсон отговорил украинские власти подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.

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      Кирилл Садовский
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