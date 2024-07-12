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14:29, 12 июля 2024Мир

Песков рассказал о сложностях присоединения Турции к ШОС

Песков: Россия знает о желании Турции присоединиться к ШОС, но есть противоречия

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия знает о желании Турции присоединится к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), но есть противоречия, связанные с членством Турции в НАТО. О сложностях присоединения Анкары рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Там есть определенные противоречия, связанные с обязательствами и с позицией Турции как члена НАТО и мировоззрением, которое закреплено в основополагающих документах ШОС», — сказал он.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам саммита НАТО заявил, что Турция должна стать полноправным членом. Турецкий лидер отметил, что попросил поддержки у всех постоянных членов объединения по этому вопросу.

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      Семен Александров
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