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03:30, 12 июля 2024Из жизни

Полицейский занялся групповым сексом в метро на глазах у пассажиров

Daily Mail: в Мехико полицейский снялся в порно на глазах пассажиров метро

Фото: Luis Cortes / Reuters

В мексиканском городе Мехико полицейского отстранили от работы за съемку видео, на котором он занялся групповым сексом в метро. Об этом сообщает Daily Mail.

Офицер полиции Хорхе Лопес снялся в порноролике с моделью OnlyFans Вероникой Мелендес в метро. На видео он в полицейской форме вступает с женщиной в половую связь, пока она занимается оральным сексом с местным певцом Хуаном Сальсидо на глазах у ошарашенных пассажиров вагона.

Видео было опубликовано в социальных сетях и стало собирать миллионы просмотров. Компания, управляющая метро в Мехико, выпустила заявление, что люди в ролике были актерами. Однако полиция позже все же признала в Лопесе своего сотрудника.

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Выяснилось, что Лопес в свободное от работы время ведет OnlyFans и публикует в X (бывший Twitter) интимные фотографии и видео. Он оправдал свое участие в съемке тем, что в тот момент не находился при исполнении служебных обязанностей. Однако, как отмечается, Лопес все же нарушил корпоративные правила — сотрудники полиции Мехико не могут использовать форму, знаки различия и специальное удостоверение личности вне работы.

Ранее сообщалось, что в Великобритании тюремщицу задержали за видео, на котором она занимается сексом с заключенным. Оказалось, что во время работы в тюрьме женщина скрывала, что является моделью OnlyFans.

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      Алиса Дмитриева
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