Появилось видео с места крушения SSJ-100 в Подмосковье

Глава Коломны Александр Гречищев опубликовал видео с места крушения SSJ-100

Глава Коломны Александр Гречищев опубликовал видео с места крушения Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Подмосковье. Кадры появились в его Telegram-канале.

«Добрались до места падения. Еще раз подтверждаю — угрозы населенным пунктам нет», — написал Гречищев. На короткой записи показаны сломанные горящие деревья.

Самолет авиакомпании «Газпром Авиа» потерпел крушение в районе Коломны. На борту были три пилота — Евгений Булавко, Максим Лукманов и Владислав Харламов. Они не выжили.

Причиной аварии мог стать отказ двигателя. При этом воздушное судно только отремонтировали — оно следовало с завода в аэропорт.