Размер живота бывшей жены Моргенштерна на новых фото смутил фанатов

Одна деталь внешности бывшей жены российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерши Дилары Зинатуллиной смутила фанатов. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

На размещенных кадрах 24-летняя инфлюэнсерша позировала с новым возлюбленным — известным блогером и стримером Славой Бустером (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев). Так, она надела белый топ-бандо и мини-шорты, показав фигуру с разных ракурсов. При этом видно, что ее живот округлился и увеличился в размерах. В свою очередь, девушка и ее избранник положили на него руки.

Пользователи сети высказали свои предположения о трансформации блогерши в комментариях. «Что это?», «Она беременна?», «Будет ребенок?», «Я в шоке», «Смачно поела?» «Может, очередной прикол», — заявили юзеры.

В мае Дилара Зинатуллина показала откровенное декольте на фото в бело-розовом корсетном мини-платье.