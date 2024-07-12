Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:16, 12 июля 2024Ценности

Размер живота бывшей жены Моргенштерна на новых фото смутил фанатов

Фото: Telegram-канал DILARA

Одна деталь внешности бывшей жены российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерши Дилары Зинатуллиной смутила фанатов. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

На размещенных кадрах 24-летняя инфлюэнсерша позировала с новым возлюбленным — известным блогером и стримером Славой Бустером (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев). Так, она надела белый топ-бандо и мини-шорты, показав фигуру с разных ракурсов. При этом видно, что ее живот округлился и увеличился в размерах. В свою очередь, девушка и ее избранник положили на него руки.

Пользователи сети высказали свои предположения о трансформации блогерши в комментариях. «Что это?», «Она беременна?», «Будет ребенок?», «Я в шоке», «Смачно поела?» «Может, очередной прикол», — заявили юзеры.

В мае Дилара Зинатуллина показала откровенное декольте на фото в бело-розовом корсетном мини-платье.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Контрактник открыл стрельбу в воинской части в Белгородской области и сбежал с автоматом. Есть погибшие

      В Японии предрекли России высокую цену за украинский конфликт

      Tesla перенесет презентацию своей главной разработки

      В Раде допустили возможность мобилизации ограниченно годных украинцев моложе 25 лет

      Двое мигрантов удерживали и истязали в квартире 16 детей

      Врач оценила допустимость алкоголя для пытающихся похудеть

      Обвиняемую по делу о фейках о Российской армии педиатра из Москвы восстановили на работе

      Сбежавшего с места ДТП российского чиновника наказали

      В Казахстане предотвратили теракт в госучреждении

      На Украине заявили о желании получить 130 истребителей F-16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше