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10:13, 12 июля 2024Ценности

Рита Ора появилась на публике в платье с высоким разрезом

Певица Рита Ора пришла на премьеру фильма в алом платье с высоким разрезом

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Певица и актриса Рита Ора пришла на премьеру фильма Disney в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

33-летняя знаменитость появилась на публике в алом длинном платье из прозрачной ткани с многочисленными складками. При этом наряд имел высокий разрез, который демонстрировал ее ногу.

Свой образ звезда дополнила босоножками на высоком каблуке. Кроме того, стилисты сделали ей прическу с низким хвостом, а визажисты макияж с акцентом на красную помаду.

Ранее Рита Ора предстала перед публикой с обнаженной грудью. Знаменитость посетила концерт музыкальной группы Girls Aloud. Для мероприятия исполнительница выбрала сияющее прозрачное платье серебристого цвета, сквозь ткань которого была видна ее грудь и трусы с низкой посадкой.

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      Екатерина Ештокина
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