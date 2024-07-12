Российский боксер-чемпион отправился в зону СВО

Российский боксер-чемпион Артем Чеботарев отправился в зону СВО

Чемпион Европы по боксу Артем Чеботарев отправился в зону СВО на Украине. Об этом РИА Новости сообщил его тренер Едильбай Казиев.

По словам специалиста, это произошло примерно неделю назад. «Сейчас он находится на донецком направлении. Вы знаете, он сильно переживает за родину и всегда придерживается четкой гражданской позиции», — заявил тренер.

В СВО также принимает участие российский боец смешанного стиля Владимир Минеев. Он приостановил карьеру в декабре 2022 года.

Чеботарев, помимо золота чемпионата Европы, является бронзовым призером первенства мира и участником Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Чеботарев завершил спортивную карьеру в 2020 году.