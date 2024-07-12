YouTube в России станет медленно грузиться, а качество роликов будет хуже. Почему это происходит?

«Ростелеком» предупредил о возможных сбоях в работе YouTube в России

В пятницу, 12 июля, «Ростелеком» предупредил о возможных сбоях в работе видеохостинга YouTube в России. Причиной назвали технические проблемы в работе оборудования, принадлежащего американской компании Google, которая владеет платформой, сообщается на сайте провайдера. Ожидается, что из-за них YouTube-видео начнут медленно загружаться на устройствах россиян. Кроме того, ухудшится качество роликов.

Россиян предупредили о проблемах с доступом к YouTube

Компания Google потерял доступ к сетевой инфраструктуре на территории России в 2022 году. За последние два года оборудование стало изнашиваться, однако компания не может отремонтировать его.

«Ростелеком» сообщил, что из-за проблем с использованием оборудования, а также из-за роста обрабатываемого трафика наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей. В компании уточнили, что речь идет об оборудовании, которое применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube.

Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов «Ростелеком»

Как отреагировали в Госдуме?

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин подчеркнул, что деградация оборудования Google неизбежно повлияла бы на скорость доступа к YouTube.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

«После начала специальной военной операции (СВО) корпорация фактически бросила свои CDN-серверы, размещенные на территории России, и вот оно начало выходить из строя», — пояснил депутат. Политик добавил, что замедление скорости доступа к видеохостингу сейчас будет происходить «не по решению регулятора, а по естественным причинам».

В Госдуме ранее допускали возможность замедления YouTube

В июне Горелкин заявлял, что вариант с замедлением скорости работы YouTube в России кажется более реалистичным, чем полная блокировка сервиса. «К тому же, скорее всего, регулятор сначала задействует не блокировку, а другую ограничительную меру — замедление скорости доступа», — отмечал депутат.

Он также сообщил, что законопроект о запрете рекламы на заблокированных ресурсах затронет YouTube даже в случае замедления скорости. «Это значит, что рекламные интеграции, которыми сейчас активно промышляют российские контент-мейкеры на американском видеохостинге, окажутся вне закона», — подчеркивал он.

По мнению Горелкина, это нововведение дало бы российским аналогам YouTube шанс «побороться за рекламодателей»

Незадолго до замедления YouTube в России представили его отечественный аналог

В мае в России представили новый аналог YouTube, сервис под названием «Платформа». Интерфейс и функции «Платформы» похожи на YouTube. Известно, что на видеохостинге есть система рекомендаций, инструменты продвижения и аналитики, а в видео доступны субтитры. Кроме того, пользователям будет представлен формат коротких видеороликов.

Система модерации в сервисе подвергает ограничениям контент, нарушающий российские законы, а также продвигающий антироссийскую риторику.

О том, что в России представят новый аналог YouTube, в мае объявил Горелкин. Тогда он также сообщил, что направил обращение в Роскомнадзор с просьбой подумать о дополнительных мерах воздействия на иностранные сервисы.