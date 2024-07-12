В России подешевели некоторые продукты питания

АКОРТ: в России подешевели лук, гречка, пшено и капуста

За год средняя наценка торговых сетей на продовольственные товары снизилась до 6,18 процента, или на 1,75 процентных пункта. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Во II квартале 2024 года лук в торговых сетях подешевел на 45,5 процента до 37 рублей, гречневая крупа — на 15 процентов, до 43,4 рубля, белокочанная капуста — на 13 процентов, до 41 рубля. Кроме того, на 16 процентов подешевело пшено. Теперь один килограмм этой крупы стоит 41,6 рубля.

Сильнее всего подорожала свекла. Ее закупочная цена выросла во II квартале на 84 процента — до 55 рублей. Также выросла цена на куриные яйца, яблоки, морковь и курицу. Однако торговые сети сдерживали их подорожание отрицательными и околонулевыми наценками. Как следствие, в крупных магазинах стоимость свеклы, яиц, яблок и курицы была меньше, чем средняя цена этих продуктов, зафиксированная Росстатом. Посетителю торговой сети свекла обходилась в среднем дешевле на 10,7 процента, куриные яйца — на 15 процентов, тушка бройлера — на 20,5 процента, а яблоки — на 38,5 процента.

По данным Минсельхоза, в России в июне снизились отпускные цены на свинину и курятину. В среднем на 5,4 и 0,5 процента соответственно. Куриные яйца первой категории подешевели на 3,6 процента, а второй — на 6 процентов.

Эксперты «Ромир »установили, что с 1 по 7 июня средний чек на покупку товаров повседневного спроса вырос на 3,6 процента, или до 830 рублей. В сравнении с аналогичной неделей прошлого года, рост оценивается в 92 рубля, или 12,5 процента.